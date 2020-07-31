Sirtt'te Kurban Bayramı namazı Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te bayram namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te bayram namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

Camilere gelen vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

Vatandaşlar, merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulucami'ye yoğun ilgi gösterdi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, namaz öncesi vatandaşa vaaz etti. Vatandaşlara toplu bayramlaşma, sarılma ve el sıkışmadan uzak durulması uyarısı yapıldı.

Ulu Cami'deki bayram namazına, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de katıldı.

Mardin

Mardin'de Mehmet-Fatma Edip Yüksel Camisinde yeni tip koronavirüs tedbirleri altında bayram namazı kalındı.

Bazı vatandaşlar namazlarını, beraberindeki getirdikleri seccadelerle bahçede kılmayı tercih etti.

Namaz sonrası sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaşan vatandaşlar daha sonra mezarlıkları ziyaret etti.

Siirt

Siirt'te, Kurban Bayramı namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını cami ve açık alanlarda maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek eda etti.

Siirt Halid Bin Velid Camisi'ne gelen vatandaşlar da yanlarında seccadelerini alarak namazda saf tuttu.

Din görevlisi Musa Doğrusever, namaz öncesi vatandaşlara toplu bayramlaşma, sarılma, el sıkışma ve fiziksel temastan kaçınmaları uyarısı yaptı.

Kaynak: AA