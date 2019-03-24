Sırtını Terör Örgütüne Dayayanlar Belediyelere Sızmak İstiyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sırtını terör örgütüne dayadıklarını açıkça ifade eden, asla bundan geri durmayan bir partinin uzantılarının hangi partilerin çatısı altında bu seçime girdiğini çok iyi biliyoruz. Bizler, belediye meclis üyelikleriyle birlikte bu yapıların belediyelere nasıl sızmak istediğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Derince ilçesi Yavuz Sultan Mahallesi AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılış töreninde konuşan Karaaslan, vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün'ün haftaya halkın oylarıyla başkan seçileceğini ifade eden Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile birlikte omuz omuza vererek, büyük vizyon projelere, dev hizmetlere imza atacaklarını, milletvekillerinin de TBMM'den destek vereceklerini söyledi.

"Beka meselesi yok diyenlere fırsat vermeyeceğiz"

Karaaslan, siyaset ve belediyeciliğin ekip işi olduğunu, çok güçlü ekiplerle halka en güzel hizmetleri vermeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Desteğinizi her zamankinden daha fazla vermenizi talep ediyoruz. 'Bu belediye seçimleri, bu kadar abartmaya gerek yok. Beka diyorsunuz, beka bunun neresinde. Belediye Başkanı seçeceğiz.' diyenlere bunun doğru olmadığını 31 Mart'ta haykıracak mıyız sandıklarda? Hani o açık unutulan mikrofonlardan, hani birbirlerini nasıl kolladıklarına şahitlik ettiğimiz o anlar var ya. Hani o salondan biraz daha fazla alkış alabilmek için ağızlarından kaçırdıkları var ya. Biz buna fırsat verecek miyiz? Asla vermeyeceğiz. Derince'de vermeyeceğiz, Kocaeli'de vermeyeceğiz. İstanbul'da, Ankara'da vermeyeceğiz. Türkiye'nin hiçbir yerinde, ülkemiz için karanlık oyunlar planlayanlara, kapalı kapılar arkasında plan kuranlara, bırakın bu planları hayata geçirmelerini, akıllarından bile geçirmelerine izin vermeyeceğiz."

"Çalışacağız, omuz omuza vereceğiz"

Bir hafta sonra çok önemli bir seçim yapılacağını ifade eden Karaaslan, "Sırtını terör örgütüne dayadıklarını açıkça ifade eden, asla bundan geri durmayan bir partinin uzantılarının, hangi partilerin çatısı altında bu seçime girdiğini çok iyi biliyoruz. Bizler, belediye meclis üyelikleriyle birlikte bu yapıların belediyelere nasıl sızmak istediğini çok iyi biliyoruz. Bunu duymak isteyen, ayrıntıları bilmek isteyenler İçişleri Bakanımızın konuşmalarını lütfen dinlesin. Sayın Süleyman Soylu, bunları detaylarıyla anlattı." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, artık 4,5 yıl seçim olmayacağını, bu süreyi başta Derince ve Kocaeli olmak üzere AK Parti'li belediyeleri hizmet kalitesinde doruk noktaya götürecek yeni imkanlarla buluşturmak için kullanacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışacağız, omuz omuza vereceğiz. Özellikle belediyelerimiz, sizden aldıkları yetkiyle bunları hayata geçirerek ilerleyecek. Biz istiyoruz ki, belediye başkanlarımız elbette önce dürüst olsun. Bu olmazsa olmazımız. Hakikaten adaylarımız bugüne kadar kendilerini kanıtlamışlardır. Başımız sıkışınca, başımız dara düşünce çalacağımız ilk kapı, arayacağımız ilk numara belediye başkanlarımız olsun."

Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün de ilçeye yapacağı projeleri anlatarak, 31 Mart'ta belediyeyi halkla birlikte yöneteceklerini ve güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi.

Karaaslan, Aygün, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ile birlikte seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA