Sırtındaki 6 aylık oğlu ile bando takımıyla gösteri yaptı
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Sırtındaki 6 aylık oğlu ile bando takımıyla gösteri yaptı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğünde 3 yıl önce kurulan ve öğretmen ile velilerden oluşan Halk Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yaptı.

Sırtındaki 6 aylık oğlu ile bando takımıyla gösteri yaptı
19.05.2020 17:59 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:59

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, beden eğitimi öğretmeni Özgür Aras'ın öncülüğünde 3 yıl önce kurulan ve öğretmen ile velilerden oluşan Halk Bandosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yaptı. Vatandaşların balkonlardan alkışladığı bandoda zil çalan öğretmen Özkan Deniz Arslan, sırtında taşıdığı 6 aylık oğlu İbrahim İnan ile ilgi odağı oldu.   

Burhaniye'de Belediye önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir gösteri yapan Halk Bandosu, Ali Çetinkaya Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar çalarak yürürken, balkonlardaki vatandaşlar tarafından alkışlandı. Öğretmen Özkan Deniz Arslan bandoda zil çalarken, öğretmen eşi Görkem Arslan da trompet çaldı. Özkan Deniz Arslan, gösteri boyunca sırtında taşıdığı 6 aylık oğlu İbrahim İnan Arslan ile birlikte ilgi odağı oldu. Öğretmen Özkan Deniz Arslan, "Biz, eşimle birlikte 3 senedir Özgür hocamın kurduğu bu gruptayız. İki tane çocuğumuz var. Çocuğun birini anneme bıraktık. O da yaşlı. Bu da yanınızda kaldı bugün. Güzel bir enstantane oldu bence. Herkesin hoşuna gitti. Oğlumda rahattı" dedi. Görkem Arslan da, "İki tane oğlumuz var. Biri iki yaşında, biri altı aylık. İki yaşındaki oğlumu kayınvalideme bıraktık. Ama, kendisi kalp hastası olduğu için iki çocuğa birden bakamayacağı için küçük olanı yanımızda taşıyoruz. Babasının sırtında. Bayramı bu sene böyle kutladık" diye konuştu.

'HER BAYRAMDA GÖREV ALMAK İSTİYORUZ'

Bando Şefi Özgün Aras ise, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Burhaniye Halk Bandosu olarak halkımızı ve Atatürk'ün aydınlık geleceğimizi emanet ettiği gençlerimizi, çocuklarımızı balkonlarından selamlamanın gururunu yaşıyoruz. Her bayramda bando ekibi olarak görev almak istiyoruz. Bugün bu sokağa çıkma yasağında bize bu imkanı sağlayan sayın Kaymakamımıza ve sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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