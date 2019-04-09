Sırtında Çuvalla Yakalanan Akü Hırsızı Tutuklandı
GAZİANTEP'te, mahalle bekçileri tarafından park halindeki otomobilden akü çalarken suçüstü yakalanan H.G., tutuklandı.
GAZİANTEP'te, mahalle bekçileri tarafından park halindeki otomobilden akü çalarken suçüstü yakalanan H.G., tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliği bünyesinde görev yapan bekçiler, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde sırtında çuval ile gezen H.G.'nin park halindeki otomobilden akü çaldığını belirledi. Gözaltına alınan H.G.'nin sırtındaki çuvalda 1 çalıntı akü, 1 pense ve 2 anahtar bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA