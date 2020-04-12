Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor - MUĞLA
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor - MUĞLA - Haberler
Zonguldak, Muğla, Güncel

Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor - MUĞLA

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından mahalle aralarında "ekmekçi geldi" diye bağıranların sesleri yükseliyor.

12.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:47
Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor - MUĞLA

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından mahalle aralarında "ekmekçi geldi" diye bağıranların sesleri yükseliyor.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent merkezleri ve ilçeler boş kaldı. Sadece görevlilerin dışarıda bulunduğu cadde ve sokaklarda, bugünlerde insanların çok da alışık olmadığı "ekmekçi geldi" sesleri yankılanıyor.

Ekmek satanlardan İlker Göçmen, sırtına yüklediği ekmek kasasıyla söylediği maniler ve eğlenceli tavırlarıyla dikkati çekiyor.

Göçmen, AA muhabirine, belediyede çalıştığını ancak fırıncılık sektöründen hiç kopmadığını söyledi.

Sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından mahalledeki fırına yardıma koştuğunu aktaran Göçmen, sokak sokak gezerek ekmek satışı yapmanın kendisine farklı geldiğini dile getirdi.

"İki günlük de olsa meşhur oldum"

İnsanlar evlerde sıkıldığı için ekmek satarken eğlenceli olmaya çalıştığını aktaran Göçmen, şunları kaydetti:

"Ekmek satarken 'Ekmekçi geldi, alıverin gari, yin gari' diye bağırıyorum. Sen yeter ki evde kal Türkiyem, biz ekmeğini de ihtiyaçlarını ayağına kadar getiririz. Bazı vatandaşlar fotoğraf bile çektirmek istiyor. Benim de hoşuma gidiyor. İki günlük de olsa meşhur oldum. Kendimi bir film sahnesinde oynuyor gibi hissediyorum ve çok mutlu oluyorum."

Ekmek insanların ayağına gidiyor

Fırıncı Gürhan Kulaksızoğlu ise sokağa çıkma yasağının kendilerini etkilemediğini, üretime devam ettiklerini dile getirdi.

Bütün tedbirleri aldıklarını, ekmeği fazlasıyla yaptıklarını vurgulayan Kulaksızoğlu, baba mesleğini devam ettirdiğini, bu zor günlerde vatandaşı ekmeksiz bırakmamak için 24 saat çalıştıklarını ifade etti.

Ekmeği insanların ayağına kadar götürdüklerine dikkati çeken Kulaksızoğlu, "Sokağa çıkma yasağının ardından talep daha da arttı. Kimse panik yapmasın, kimseyi ekmeksiz bırakmayacağız." dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Tevfik Kıloğlu ise ekmek araçlarının, gün içerisinde üç defa mahallelerine geldiğini bildirdi.

Fırıncıların bu süreçte insanların yanında olduğunu anlatan Kıloğlu, devletin aldığı tedbirlerle milletin yanında olduğunu söyledi.

"Bu devlet kimseyi ekmeksiz bırakmaz"

Vatandaşlardan Mustafa Yıldız, uygulamadan çok memnun olduklarını ifade etti.

Evde kal çağrılarına uyarak sokağa çıkmadıklarına işaret eden Yıldız, "Uygulamadan çok memnunuz. Devletimiz sağ olsun. Bu devlet kimseyi ekmeksiz bırakmaz. Ekmeğimiz, suyumuz her şeyimiz ayağımıza geliyor. Teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muğla Yiyecek Yapanlar ve Satanlar Odası Başkanı Güven Akarken ise kaymakamlık ve belediyeyle hareket ederek her yere ekmek ulaşması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Kesinlikle ekmek sıkıntısı yok. Fırınlarımız tam kapasite çalışıyor. Sıkıntıdan ziyade üretim fazlalığı var. Fazla üretimden dolayı ellerinde ekmek kaldı. Sabırlı olalım. Herkes evde kalsın biz ekmek getiririz." dedi.

Akarken, fırıncıların kentte ulaşılmadık nokta bırakmadığını, her bölgeye ekmek taşındığını kaydetti.

Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor - MUĞLA

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Ozan Güven'den muhabirin Cem Yılmaz sorusuna tepki: Bana ne lan Cem'den
Sumudica'dan koronavirüs itirafı: Bana Çinliler bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs itirafı: Bana Çinliler bulaştırdı
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Perihan Abla dizisi TRT 1 ekranlarında yeniden yayınlanmaya başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Şeyma Subaşı Esra Balamir Ekrem İmamoğlu Cüneyt Özdemir
Spor Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Radamel Falcao Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Zonguldak Gaziantep Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sırtına yüklediği kasayla mani söyleyerek ekmek satıyor - MUĞLA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:20:11. #1.14#
title