Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı

15.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:07
Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı

ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.Ş.'nin (29) üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.Ş.'nin (29) üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi. S.Ş. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. S.Ş.'nin şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında sırtına sarılı 264 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ş.'nin jandarmadaki sorgusu devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

İlgili Haberler

Taksideki yolcunun elindeki saksıdan 1 kilo 236 gram esrar çıktı
Taksideki yolcunun elindeki saksıdan 1 kilo 236 gram esrar çıktı
Son dakika haberi! Mardin'de üzerlerinde esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! Mardin'de üzerlerinde esrarla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor
1.07'lik Ömer işini sırtında taşıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Donald Trump Mustafa Varank Fahrettin Altun Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Aleyna Tilki Hakan Taşıyan Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Pierre Webo Mbaye Diagne Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sırtına sardığı 264 gram esrarla yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:09:26. #1.14#
title