Sırtına saçma isabet eden motosiklet sürücüsü yaralandı
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Sırtına saçma isabet eden motosiklet sürücüsü yaralandı

25.12.2020 17:26 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:30
Sırtına saçma isabet eden motosiklet sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken, sırtına saçma isabet eden sürücü yaralandı.

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken, sırtına saçma isabet eden sürücü yaralandı.

Olay Çine Kavşit Mahallesi yayla mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde olan Aykut N. (30), nereden ateşlendiği belli olmayan bir tüfekten çıktığı tahmin edilen saçmaların sırtına isabet etmesi ile yaralanarak yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Aykut N.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki tedavisinin ardından talihsiz genç ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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