Sirte'de bulunan Hafter milisleri kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sirte'de bulunan Hafter milisleri kaçtı

Libya'nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yeni bir operasyon başlatmasının ardından Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin kaçtıkları görüldü.

Sirte'de bulunan Hafter milisleri kaçtı
06.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:51

Libya'nın Sirte kentine Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yeni bir operasyon başlatmasının ardından Darbeci General Hafter'e bağlı milislerin kaçtıkları görüldü.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümetine bağlı (UMH) güçler, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentini Darbeci General Hafter'e bağlı milislerden geri almak için operasyon başlattı. UMH'nin operasyonu başlatmasının ardından Hafter milislerinin konvoylar halinde şehirden kaçtıkları görüldü.

Öte yandan UMH, bugün Elvaşka ve Cufra arasındaki bölgeleri Hafter milislerinden kurtarmak için "Zafer Yolları" adlı bir operasyon başlattı. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor Haber
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı Haber
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Haber
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı Haber
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Malatya depremi sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy, dikkat çeken uyarı: 7,4'e kadar deprem olabilir
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Naci Görür'den Malatya'daki depremle ilgili ilk değerlendirme: Elazığ'ın ardından uyarmıştık
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Elazığ'da, Malatya depremini hisseden vatandaşlar o anları anlattı: Deprem iyi salladı
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
İçişleri Bakanı Soylu'dan siyasette darbe tartışmalarına yanıt: Asıl darbe terördür
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
ABD'de olaylar kontrolden çıkıyor! Esnaf, göstericilere elektrikli testere ile saldırdı
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle...
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
Platonik aşk cinayetine kurban giden annesine böyle veda etti: Dediğin her şeyi yapacağım
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Annenin feryadı karşılık buldu! 15 yaşındaki kıza tecavüz eden davulcu yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Adnan Menderes Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Anne Libya Malatya
Şu an buradasınız: Sirte'de bulunan Hafter milisleri kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 20:54:36. #1.15#
title