Sırt çantasından uyuşturucu çıktı

Van'ın Muradiye ilçesinde, sırt çantasında uyuşturucu bulunan Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpaslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Erciş kara yolundaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri Afganistan uyruklu yolcunun üzerinde ve eşyalarında arama yaptı.

Sırt çantasında 15 adet streç filmle sarılı 170 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA