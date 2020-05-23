Sırt çantasından cüzdan çalan kadın, yakalandı
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Sırt çantasından cüzdan çalan kadın, yakalandı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iki gün önce semt pazarında bir kadının sırt çantasından cüzdan çalan Çiçek G. (49) yakalandı.

Sırt çantasından cüzdan çalan kadın, yakalandı
23.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:19

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iki gün önce semt pazarında bir kadının sırt çantasından cüzdan çalan Çiçek G. (49) yakalandı. Çiçek G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Olay, perşembe günü Tepeköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alışveriş yapan kadının, sırt çantasından bir kişinin cüzdanını aldığını fark eden esnaf, seslenip duruma müdahale etti. Şüpheli kaçmaya çalışırken, esnaf cebinden çalınan cüzdanı alıp, sahibine teslim etti. Hırsız bu sırada kayıplara karıştı. Kadının şikayeti üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan sabıkası olan Çiçek G. olduğu tespit edildi. Polis adresini belirlediği Çiçek G.'yi yakalanarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Çiçek G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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