Sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sırt çantasından 1 kilo 320 gram esrar ele geçirildi

Adana'da sırt çantasında 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilen şahıs tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da sırt çantasında 1 kilo 320 gram esrar ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı'nda kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, aracın bagajındaki sırt çantasının içine gizlenen 1 kilo 320 gram esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Şeyhmus S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şeyhmus S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Haber

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