Sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
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Sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Ekiplerince ilçe otogarında yapılan uygulamada O.K isimli şahıs durdurularak, sırt çantasında arama yapıldı. Şahsın çantasında yapılan aramada, iki parça halinde 1 kilogram 518,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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