Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı
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Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı

26.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:43
Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı

MERSİN'e doğu illerinden gelen otobüste yapılan aramada bir yolcunun sırt çantasında, bir yolcunun da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi.

MERSİN'e doğu illerinden gelen otobüste yapılan aramada bir yolcunun sırt çantasında, bir yolcunun da iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğe ekipleri doğu ve güneydoğu illerinden kentte uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine kent girişindeki kontrol noktasında önlem alan polis, gelen otobüste yaptıkları aramada Ö.D.'nin sırt çantasında 415 gram esrar buldu. Bunun üzerine Ö.D. yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö.'nün de şüpheli hareketlerde bulunması üzerine ekipler yaptığı üst aramasında iç çamaşırında esrar taşıdığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine M.Ö. iç çamaşırında taşıdığı 345 gram esrarı bulunduğu yerden çıkartarak ekiplere teslim etti. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı
Sırt çantası ve iç çamaşırında uyuşturucu ele geçirilen 2 yolcu tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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