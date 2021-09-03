SIRT ÇANTALARINDA 1500 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın şehirlerarası otobüste yaptığı aramalarda, iki yolcuya ait sırt çantasında yaklaşık 1500 gram esrar ele geçirildi.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın şehirlerarası otobüste yaptığı aramalarda, iki yolcuya ait sırt çantasında yaklaşık 1500 gram esrar ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gazipaşa ilçesi güney yol kontrol noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yapılan kontrol ve aramada, 2 erkeğe ait sırt çantasında yaklaşık 1500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla imlgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı