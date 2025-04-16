Birçok kişi, sanatçı ve politikacı kimliğiyle tanınan Sırrı Süreyya Önder'in aile hayatı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Özellikle son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle birlikte "Sırrı Süreyya Önder evli mi?" sorusuna olan ilgi de arttı. Bu kapsamda, geçmişte yaptığı evlilik ve çocuk sahibi olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder evli mi? Sırrı Süreyya Önder'in kaç çocuğu var? İşte detaylar...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER EVLİ Mİ?

Sırrı Süreyya Önder şu anda evli değildir. 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenmiş, ancak bu evlilik 1995 yılında sona ermiştir. Bu evlilikten Ceren Önder adında bir kızı bulunmaktadır.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, Türk siyasetçi, yönetmen, senarist ve gazetecidir. Hem sanat hem de siyaset dünyasında aktif rol almış olan Önder, özellikle son yıllarda milletvekili olarak Türkiye gündeminde sık sık yer almaktadır. 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Sırrı Süreyya Önder, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. Aslen Adıyamanlı olan Önder, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen güçlü bir kültürel geçmişe sahiptir.

Sırrı Süreyya Önder, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda eğitim almıştır. Üniversite yıllarında edindiği birikim, hem sanat kariyerine hem de siyasi çizgisine yön vermiştir. Sırrı Süreyya Önder'in kamuoyunda tanınmasını sağlayan önemli çalışmalardan biri, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı "Beynelmilel" adlı sinema filmidir. Bu film ile birçok ödül kazanmış ve toplumsal sorunlara sanatsal bir perspektiften yaklaşmıştır.

Sırrı Süreyya Önder, aktif siyasi kariyerine 2011 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek başlamıştır. Daha sonra Halkların Demokratik Partisi (HDP) çatısı altında görev almış, çözüm süreci döneminde aktif rol oynamıştır. Barışçıl söylemleri ve muhalif duruşuyla tanınan Önder, TBMM'de çeşitli komisyonlarda görev almış, çok sayıda konuşma ve önerge sunmuştur.