Sırpların sıradaki yıldızı: Aleksej Pokusevksi

15.08.2019 11:17

Sırbistan, gerek NBA gerek Avrupa bazında birçok yıldız oyuncuyu basketbola kazandırdı, kazandırıyor. Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic, Milos Teodosic, Vlade Divac, Peja Stojakovic ve daha nice yetenekli oyuncu, tarih boyunca övgülere layık olan Sırp basketbol ekolü altında yetişti. Geçtiğimiz hafta sona eren FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’nda bu ekolün yeni bir meyve verdiğini gördük. Aleksej Pokusevksi, turnuva boyunca sergilediği performansla gündemden düşmedi ve uzun yıllar düşeceğe de benzemiyor.





Künye









Doğum tarihi: 26 Aralık 2001

Takım: Olympiacos

Boy: 213 cm

Kilo: 89 kg

Pozisyon: Pivot

Onu öne çıkaran özelliği: Dev fiziğini hızıyla birleştirmesi

En çok geliştirmesi gereken özelliği: Konsantrasyon









2018-2019 sezonu istatistikleri:









Oynadığı maç sayısı: 6

Süre ortalaması: 18,5

Sayı ortalaması: 15,7

Ribaund ortalaması: 5,0

Asist ortalaması: 1,8

İsabetli şut yüzdesi: %42,3

İsabetli üç sayılık şut yüzdesi: %50,0

İsabetli serbest atış yüzdesi: %71,4

Blok ortalaması: 2,3

Top çalma ortalaması: 1,6

Top kaybı ortalaması: 1,8









Savunma





Aleksej Pokusevski, henüz 17 yaşında ancak 27 yaşındaki ortalama üstü bir pivotun savunma yeteneklerine sahipmiş gibi oynuyor. Hızlı ve uzun kollarıyla savunmada rakiplerinde üstünlük sağlayan genç pivot, üst düzey basketbol zekasını da kullanarak üç sayı çizgisinin içerisindeki her yeri etkili bir şekilde savunabiliyor.



Pokusevski, geçtiğimiz sezon kendisine karşı yapılan penetrelerin %14,6’sını bloklamayı başardı. Sırp oyuncu, fizik olarak biraz ince ancak basketbol zekâsıyla kendisinden çok daha atlet uzunlara veya delici hıza sahip kısalara karşı bloklar yapabiliyor. Uzunlara karşı bire bir savunma yaptığı zaman boyalı alanın tam ortasına yerleşiyor, rakibi topla birlikte birkaç adım aldıktan sonra turnikeye gittiği anda sıçrayarak topu bloklayabiliyor. Pokusevski, rakip takımın pick&roll oyunundan sonra kısaya karşı kaldığında ise, kulaç açıklığının avantajını kullanarak savunduğu oyuncunun penetre kanallarını kapatıyor ve rakip takımın hücumunu bir nevi tıkamış oluyor.





Şut ve Atletizm





Geçtiğimiz sezon onun için çok özeldi. Pokusevksi, U11 seviyelerinden beri şut atmakta sıkıntı yaşıyordu ancak geçtiğimiz sezon bu sorununu aşmayı başardı. Üç sayılık şutlarda 20’de 10’la isabet buldu, ayrıca orta mesafeli şutlarını da geliştirdi.



Oyuncunun kas kütlesi çok zayıf görünüyor ancak o, geleneksel bir pivotun sahip olması gereken temaslı oyuna yatkın. Atletizm konusunda ise patlayıcı hareketleri yok, potaya genelde akışkan ve hızlı devrilmeler yaparak skor üretmeye çalışıyor. Yani geleneksel hücum silahlarına biraz biraz sahip ancak modern pivotta olması gereken şut özelliği, Pokusevski için şimdiden hallolmuş gibi görünüyor.





Ribaund





Sırp yıldız, ribaundlarda inanılmaz bir sıçrama yeteneğine sahip. Savunmada boyalı alana düşen topların hemen hemen hepsini alıyor ve bunu oldukça yukarılardan yapıyor. Eğer ilk sıçramasında topu alamadıysa, aynı pozisyon içerisinde defalarca hamle yapıyor ve ribaundu alıyor. Pokusevski, hücum ribaundlarında da etkili ancak savunmada olduğu gibi elit seviyede değil. Rakibin box-out’larına karşı çözüm üretemiyor ve ribaund anında potadan uzak kaldığı için topa hamle yapma şansını da bulamıyor.





Konsantrasyon





Sırp pivotun genel oyun özelliklerine baktığımız zaman net bir eksiye sahip olmadığını fark ediyoruz ancak mikro detaylara indiğimiz zaman konsantrasyon konusunda sorun yaşadığını söyleyebiliriz. Savunmada motoru daima aktif ancak bazen gereksiz yere ikili yardım götürebiliyor ve savunduğu oyuncu boyalı alana devrildiğinde boyalı alanı boş bırakıyor. Savunma ribaundlarını alma konusundaki ısrarı nedeniyle bazen gereksiz fauller yapıyor. Yani ribaundu almak için sıçradığı zaman boşta olan kolunu doğru konumlandıramıyor.



Hücumda ise pick&roll’ün ardından ekstra pas atmak için yanlış bölgeye devriliyor ve topla buluştuğu zaman hâkimiyeti sağlayamıyor, topu kaybediyor. Bazı pozisyonları çok fazla zorluyor.