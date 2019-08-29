Sırplar Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmasını savaş tankıyla kutladı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında rakibi İsviçreli BSC Young Boys'u eleyerek grup maçlarına çıkmaya hak kazanan Belgrad temsilcisi Kızıl Yıldız takımının oyuncuları zafer kutlamasını savaş tankıyla yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi İsviçreli BSC Young Boys'u eleyerek grup maçlarına çıkmaya hak kazanan Belgrad temsilcisi Kızıl Yıldız takımının oyuncuları zafer kutlamasını savaş tankıyla yaptı.
Futbolcular, maçın ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad sokaklarında, Sovyet yapımı T-55 tipi tankla tur attı. Aracın takımlarını temsil ettiğini söyleyen taraftarlar, tankla fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Euronews.com'da Görüntüle