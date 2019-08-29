Sırplar Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını savaş tankıyla kutladı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında rakibi İsviçreli BSC Young Boys'u eleyerek grup maçlarına çıkmaya hak kazanan Belgrad temsilcisi Kızıl Yıldız takımının oyuncuları zafer kutlamasını savaş tankıyla yaptı.
29.08.2019 14:33
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında rakibi İsviçreli BSC Young Boys'u eleyerek grup maçlarına çıkmaya hak kazanan Belgrad temsilcisi Kızıl Yıldız takımının oyuncuları zafer kutlamasını savaş tankıyla yaptı
Kaynak: Euronews.com