Sırplar Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını savaş tankıyla kutladı

Sırplar Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını savaş tankıyla kutladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında rakibi İsviçreli BSC Young Boys'u eleyerek grup maçlarına çıkmaya hak kazanan Belgrad temsilcisi Kızıl Yıldız takımının oyuncuları zafer kutlamasını savaş tankıyla yaptı.

29.08.2019 14:33

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında rakibi İsviçreli BSC Young Boys'u eleyerek grup maçlarına çıkmaya hak kazanan Belgrad temsilcisi Kızıl Yıldız takımının oyuncuları zafer kutlamasını savaş tankıyla yaptı

Sırplar Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasını savaş tankıyla kutladı
Kaynak: Euronews.com

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