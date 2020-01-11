Sırp Yüzme Milli Takımı Erzurum'da kampta

11.01.2020 10:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:13

Sırbistan Yüzme Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi.



Sırp Yüzme Milli Takımı, Dünya şampiyonası öncesi hazırlıklarını tamamlamak için Erzurum'u seçti. Palandöken Kayak Merkezi'nde konaklayan Sırp sporcular, havuz çalışmalarını ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştiriyor.



Antrenörleri Igor Beretic yönetiminde Erzurum'da kamp yapan Sırp Milli Takımı'nda 6 sporcu yer alıyor. Fitness salonunda kondisyon çalışması yapan Sırbistanlı yüzücüler daha sonra olimpik havuzda çalışmalarını devam ettiriyorlar.



Sırbistan Yüzme Milli Takım Antrenörü Igor Beretic, "Erzurum'u seçmemizin nedeni 2200 rakımda bulunması, bu sporcularımız için çok önemli. Erzurum'u çok güzel bulduk, insanları çok iyi. Tesisler çok iyi, özellikle yüksek irtifa sporcular için çok iyi nefes açıyoruz" diye konuştu.



Sırbistan Yüzme Milli Takımı, kamptan sonra Macaristan'da 11-17 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Şampiyonası, daha sonra da 24-31 Temmuz tarihleri arasında Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara katılacaklar. - ERZURUM

Kaynak: İHA