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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic açıklaması Sırp yetkilinin Kosova'da gözaltına alınması

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic:

"(Sırp yetkili Djuric'in Kosova'da gözaltına alınması) Bugün meydana gelen adam kaçırma, ağır provakasyon ve suç operasyonuna katılan iki Sırp da dahil herkes bunun hesabını kanunlar önünde verecek"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırp yetkili Marko Djuric'in Kosova'da gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün meydana gelen adam kaçırma, ağır provakasyon ve suç operasyonuna katılan iki Sırp da dahil herkes bunun hesabını kanunlar önünde verecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Vucic, Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Djuric'in akşam Kosova'da gözaltına alınması üzerine Ulusal Güvenlik Konseyini topladı.

Başkent Belgrad'daki toplantının ardından basına açıklama yapan Vucic, Kosova'nın kuzeyindeki Kuzey Mitrovica'da gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Djuric'in Belgrad'a hareket ettiğini belirterek, "Bugün meydana gelen adam kaçırma, ağır provakasyon ve suç operasyonuna katılan iki Sırp da dahil herkes bunun hesabını kanunlar önünde verecek." ifadesini kullandı.

Djuric'in iddia edilenin aksine Kosova'ya giriş izninin bulunduğunu savunan Vucic, "Sırbistan kimseyi hiçbir zaman tehdit etmek istemez. Bizler çok küçük düşürücü olay yaşadık ancak Sırp halkının yok edilmesine izin vermeyiz." diye konuştu.

Vucic, Sırbistan'ın bölgede barış ve huzurun korunması için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğine işaret ederek, Sırp halkının güvenliğini tehlikeye atan bu tarz durumlara da asla izin vermeyeceğini söyledi.

Belgrad- Priştine diyaloğunun devam edip etmeyeceği sorusuna "sakin kafayla düşüneceğiz" yanıtını veren Vucic, "Sırbistan her zaman uluslararası antlaşmalara saygılı davrandı ancak bir grup Kuzey Mitrovica'ya geldi ve Djuric'i gözaltına aldı. Arnavut teröristler Sırplara karşı hiçbir şey yapamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Djuric, Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermemesine rağmen bir Sırp buluşmasına katılmak üzere Kuzey Mitrovica'ya gelmiş ve burada gözaltına alınarak başkent Priştine'ye sevk edilmişti.

Djuric, daha sonra emniyet yetkilileri tarafından Sırbistan-Kosova arasındaki Merdare sınır kapısından ülke dışına çıkarılmıştı.