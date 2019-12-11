Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki

11.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:34

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye Nobel Edebiyat Ödülü verilmesini eleştirerek, "Srebrenitsa katliamını öven, bu canileri metheden bir yazara ödül verildi. Bu utanmazlıktır." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyanın farklı yerlerinde insan haklarının ihlal edildiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, İslam coğrafyasında ise Müslümanlara yönelik büyük bir zulmün olduğunu dile getirdi.

Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin uyguladığı baskı ve zulmün sınırları aştığını belirten Karamollaoğlu, "Çin'in Uygurlar'a karşı politikası tam bir zülüm mekanizmasına dönüştü. İslam ülkeleri Çin'in acımasız politikalarına karşı tavır sergilemeli." diye konuştu.

Karamollaoğlu, 40 milyondan fazla Uygurlunun zulme maruz kaldığını, hapishanelerin ve kampların etrafının büyük duvarlarla örüldüğünü, içindeki insanların zihinlerinin yıkandığını söyledi.

Çin mallarını boykot çağrısı yapan Karamollaoğlu, "İnsanların inançlarını yok etmeye çalışmak en büyük zulümdür. Çin'in insan hakları mahkemelerinde yargılanması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel ödüllü verilmesini de eleştiren Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Bu şahıs, Srebrenitsa katliamını metheden yazılar kaleme almıştır. Kitap yazdığı için de ödüllendiriliyor. Uluslararası örgütlerin ne kadar çifte standart uyguladığının bir kanıtıdır. 10 bin Müslüman Birleşmiş Milletler (BM) kuvvetlerin gözü önünde katledildi. Srebrenitsa katliamını öven, bu canileri metheden bir yazara ödül verildi. Bu utanmazlıktır."

Kaynak: AA