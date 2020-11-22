Sırp Patriği Irinej: Karadağ Metropoliti Radovic'in cenazesinde koronavirüs bulaştığı düşünülen din adamı öldü
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BBC

Sırp Patriği Irinej: Karadağ Metropoliti Radovic'in cenazesinde koronavirüs bulaştığı düşünülen din adamı öldü

22.11.2020 01:17 | Son Güncelleme: 22.11.2020 01:21
Sırp Patriği Irinej: Karadağ Metropoliti Radovic'in cenazesinde koronavirüs bulaştığı düşünülen din adamı öldü

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da binlerce kişi Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi takıldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da binlerce kişi Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej için düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi takıldı.

Irinej bu ayın başında Covid-19 olmuş ve 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

Pazar günü toprağa verilecek olan Irinej'in tabutu Cumartesi günü Belgrad'daki kiliselerde gezdirilerek birden fazla tören yapıldı.









Doktorlar yas tutan binlerce Hristiyan'a koronavirüs önlemlerine uyma çağrısında bulundu.

Fakat bu çağrılar her törende karşılık bulmadı.

Bazı kiliselerde maske zorunlu tutulurken bazılarında sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilmedi.









Tabutun üstüne cam bir katman yerleştirilerek Patrik'in elini ve yüzünü öpme geleneğinin önüne geçilse de bu sefer de çok sayıda kişi aynı camı öptü.

Bir kilisede ise Ortodokslar aynı komünyon kaşığını kullandı.

Hükümetin koronavirüs ekibinden bir yetkili, bu tür dini törenleri kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.









Muhafazakar bir din adamı olan Patrik Irinej ülkede büyük siyasi güce de sahipti.

Irinej Ortodoks Kilisesi'nde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en üst düzey din adamı oldu.

Irinej'e koronavirüsün, kilisenin Karadağ'daki en yüksek ünvana sahip din adamı olan 82 yaşındaki Metropolit Amfilohije Radovic'in cenazesinde bulaştığı düşünülüyor.





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BBC

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