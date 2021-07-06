Sırp oyuncu Dragan Milosavljevic, Frutti Extra Bursaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 32 yaşındaki Sırp oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 32 yaşındaki Sırp oyuncu Dragan Milosavljevic ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Partizan, Alba Berlin ve son olarak Unicaja Malaga formaları giyen Milosavljevic'e hoş geldin diyor, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi.

1.98 boyundaki milli oyuncu şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural