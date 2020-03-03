Sırp model Tanja Dukiç: Çığlık attım her şeyi denedim

03.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:46

ORTAKÖY'de beraber yaşadıkları evde, 2 Haziran 2019 tarihinde Sırp model Tanja Dukiç'i (25) darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla hakkında dava açılan organizatör ve yönetmen Çağrı T.'nin (44) yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmaya katılan müşteki Tanja Dukiç, Çağrı T. tarafından birlikte yaşadıkları evlerinde darp edildiğini belirterek " Çağrı boğazımı sıkıyor, tokat atıyordu. Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Çığlık attım, her şeyi denedim" dedi.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı T. ve müşteki sıfatıyla Sırp model Tanja Dukiç katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi.

Duruşmada, tercüman aracılığı ile ifadesi alınan Tanja Dukiç sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, " 2 Haziran'da fotoğraf çekimim vardı. Çekime gideceğimi Çağrı'ya söylemiştim. Ancak Çağrı gitmemi istemiyordu. Habersiz olarak gittim, sonra Çağrı beni almaya geldi" dedi.

" ÇOK İNSAN ÖLDÜRDÜM "

Olay anına ilişkin konuşan müşteki Dukiç,"Saat 20.00 gibi Ortaköy'deki evime geldik. İçeri girdiğimizde beni itip, kapıyı kilitleyip beni dövmeye başladı. Kıyafetlerimi yırtarak çıkardı. O gün reglydim ben, tokatlamaya başladı beni. fotoğrafçınla mı yatıyorsun?' dedi bana. Sakinleştirmeye çalıştım. Çağrı daha önce de şiddet eylemlerinde bulunuyordu. 2 tane telefonumu ve pasaportumu aldı. Ben köpeğime sarılarak ağlamaya başladım. Boğazımı sıkıyor, tokat atıyordu. Benim fotoğrafçımla yattığımı söyletmeye çalıştı. Boğazımı sıkarken de, 'Ben daha önce savaştım. Çok insan öldürdüm. Seni Sırp f…..' şeklinde hakaretlerde bulundu.

" SENİ KESİP BİR YERE ATABİLİRİM KİMSE SENİ ELİMDEN ALAMAZ"

Psikolojik işkencenin de sürdüğünü belirten Sırp model ifadesinde, "Sanık Çağrı bana 'Seni kesip bir yere atabilirim ve kimse seni elimden alamaz' dedi. 8 saat boyunca sürekli böyle değildik, psikolojik işkenceler yapıyordu. Ben fotoğrafçımla yatmadığım için kabul etmedim. Karın bölgeme sürekli vurduğu için altıma idrarımı kaçırdım. Çığlık attım, her şeyi denedim. Saat gece 2 gibi 'ambulansı ara lütfen' dedim Çağrı'ya. Sanık Çağrı arar gibi yaptı ancak aramadı. Alkol aldığı anlaşılmasın, diye aramadı. Beni duşa götürdü soğuk su ile ayıltmaya çalıştı. Ayıldıktan sonra 'Bir sefere daha hazır mısın?' dedi. Yatak odasında işkence devam etti. Sonra uykuya dalmışım. Sabah 07.00 gibi uyandım. Her şey dağılmıştı. Çağrı içeride iç çamaşırları ile oturuyordu. Elinde bıçak vardı. Hiçbir şeyin değişmediğini anladım. Onu bıçakla görünce ters psikoloji yapmak için, 'Ben hatalıyım, senden başka kimsem yok' dedim. Bana 'Yalancı bırakırsam polise gideceksin ve fotoğrafçın ile yatmaya devam edeceksin' ifadelerini kullandı.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA SENİ ÖLDÜRÜRÜM DEDİ"

Müşteki Tanja Dukiç ağlayarak verdiği ifadesinde devamla, "Bayram olduğu için sanırım bıçağı bırakıp kendi saçlarını yolmaya başladı, 'Bebeğim bunu sana nasıl yaptım?' dedi. Makyaj yapacağıma ikna ettim onu. Dışarı çıktığımızda 'Çığlık atarsan seni öldürürüm' dedi. Uzaktaki bir parka gitmek istedi ancak kendimi iyi hissetmediğimi söyleyerek 'Evimizin yakınlarındaki bir cafeye gidelim' dedim. O cafeye gittiğimde, babama haber vermediğim zaman beni merak edeceğini söyleyerek telefonumu istedim Çağrı'dan. Ben babama cafenin adresini yazıp yardım çağrısında bulunuyordum ki fark etti bunu Çağrı. Sonra ben gözlüğümü çıkarıp yardıma ihtiyacım olduğunu bağrınca, Çağrı hemen pasaportumu ve telefonlarımı bırakıp köpekleri alıp gitti. Polisteki ifademi kabul etmiyorum, tercümanlar İngilizce konuşmuyordu" şeklinde konuştu.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada l Dukiç'in ifadesinin tamamlanmasının ardından, tanıklar dinlendi. Tanja Dukiç ve Çağrı T. ile aynı apartmanda yaşayan komşusu Ayşegül K. "Olay günü ben hep evdeydim. Apartmandan yukarı doğru çıktıklarını duydum. Yolunda görünüyordu her şey. Sonra eşyaların yere düştüğünü duydum. 'Ölmek istiyorum' diyordu bir kadın sesi. Sanık Çağrı 'Yapma, dur' şeklinde sesleniyordu" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme hakimi, tanık beyanlarına karşı tarafların yazılı savunmalarını sunmaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karsı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı T. ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, şüphelinin elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Çağrı T. hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA