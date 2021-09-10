Sırp mankeni darp ettiği iddia edilen yönetmen ilk kez konuştu

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Çağrı Reşat Mehmet Tortop, ilk kez konuştu.

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, Sırp model Tanja Dukiç'i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Çağrı Reşat Mehmet Tortop, ilk kez konuştu. Yönetmen Tortop, "Onlar yalanlardan vazgeçmeyecekler, biz de vazgeçmeyeceğiz ki, davadan beraat aldığımız güne kadar" dedi.

Ortaköy'de birlikte yaşadıkları evde, Sırp model Tanja Dukiç'i (25) 2 Haziran 2019 tarihinde, darp ederek odaya kilitlediği iddiasıyla, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop (44) İHA'ya konuştu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, dava süreciyle ilgili ilk kez konuşan Tortop, hakkındaki suçlamaları reddetti.

"Kendilerini gündemde ve basında tutma iddiaları var"

Karşı tarafın yalan beyanları olduğunu iddia eden Tortop, "Onlar yalan beyan sunuyorlar, biz karşılarında rapor sunuyoruz. Müvekkilimiz hasta değil diyorlar, Sırp makamlarından alınan raporu sunuyoruz. Hastane aranmamış diyor, aradığımıza dair rapor sunuyoruz. Litvanya'dan deport edildi diyorlar, Litvanya'dan deport edilmediğimize dair rapor sunuyoruz. 8 saat tekme tokat dövdü diyorlar, tıbbi rapordan sadece çizme ile olan yaralanma hakkında rapor görüyoruz. Bizi zorla eve kapattı diyorlar, sonuçta bugün mahkeme de karar verdi biliyorsunuz, herhangi bir kapatma, hürriyetten herhangi bir yoksun edilme yok. Kadının ve avukatlarının tamamen ismimden kaynaklanan, şov olarak kendilerini gündemde ve basında tutma iddiaları var"

ifadelerini kullandı.

"O gece benim yaptığım tek şey, kadının ikinci intiharını engellemekti"

Sözlerinin devamında Tortop, "Sürekli yalanlamalar var, suçlamalar var. Kadının daha önce kendi intihar ettiği resimleri de biz mahkemeye sunduk. O gece benim yaptığım tek şey, kadının ikinci intiharını engellemekti. Zaten resimlerden de görebileceğiniz gibi sadece kol bölgelerinde morarmalar var, benim tuttuğumla ilgili. 1.90 boyunda bir adamım, 110 kiloyum. Bir kadını 8 saat dövsem çok rahat olarak ne olacağını siz de tahmin edebilirsiniz. Yalanlarına rapor sunuyoruz, yalanlarına rapor sunuyoruz. Onlar yalanlardan vazgeçmeyecekler, biz de vazgeçmeyeceğiz ki, davadan beraat aldığımız güne kadar" diye konuştu.

"Pozitif ayrımcılık erkeğin bu kadar üzerine gelmemeli"

Pozitif ayrımcılıktan yana olduğunu söyleyen Tortop, "Tabi ki kadınlar şiddet görmesin, kız kardeşim var, annem var, kız arkadaşım var ama kadına karşı uygulanan pozitif ayrımcılık erkeğin bu kadar üzerine gelmemeli. Sizin de evladınız var, sizin de oğlunuz var. Bu kadar yargı yapılmamalı, hakkımda bu kadar yalan haber çıkarmamalı. Ben bir yönetmenim, benim bir işim var. Sürekli olarak yalanları içeride dinlediniz, aranmadı hastane diyor. Orada hastane kayıtları var, her şeyi görüyorlar ama yalanla 112'yi aramadı diyorlar. Benim böyle bir beyanım yok. 112 veya hastane olabilir, aradan 1 yıl geçmiş. Kadın bipolar hasta diyoruz raporlarını veriyoruz, müvekkilimiz hasta değil diyorlar. Sürekli hakkımızda yalan var, sürekli hakkımızda karalama var. Belki bu da sayın mahkemeyi, sayın hakimi veya savcıyı etkilemiş olabilir ama biz bunları da çürüteceğiz çünkü ben o kadına herhangi bir darp uygulamadım. 8 saat yüzüne vurduğumuzda ne olabileceği çok net belli, bu adli tıp raporlarında da var" diye belirtti.

"Müştekinin zaten geçmişine bakıldığında darp olaylarını gündeme getirme durumu var"

Duruşmada Cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını söyleyen avukat Kerem Donat ise, "'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan beraatını, 'basit yaralama' suçundan da müvekkilimin ceza almasını talep etti. Biz de bununla ilgili yazılı beyanda bulunmak üzere süre talep ettik. Şöyle bir durum var, bu dosya diğer kadına şiddet dosyalarından biraz farklı. Farklı olmasının sebebi müştekinin kimliği ve müvekkilim sanığın kimliği. Müştekinin zaten geçmişine bakıldığında daha önce de bu tip darp olaylarını gündeme getirdiği ve birlikte olduğu kişileri şikayet etme ve basına sızdırma durumu var. Belli bir noktada olayların gelişimine bakıldığında kıskançlıktan kavganın çıktığı öne sürülürken aslında ikisinin aynı sektörde olması, böyle bir kıskançlığın olma ihtimalinin olmaması zaten birlikte o sektör dışında var olmaları sebebiyle, bir çıkış noktası olması sebebiyle ele aldık bu dosyayı. Daha sonra mahkemeden keşif talebinde bulunduk çünkü 8 saat birini dövmek ciddi bir iş, oturdukları evin görülmesini ve çevresindeki kamera kayıtlarının istenmesini rica ettik. Mahkeme reddetti, gerek görmedi" ifadelerini kullandı.

"Yüzde yüz beraat almadan da bu dosyadan vazgeçmeyeceğiz"

Sözlerinin devamında avukat Donat, "Bugün geldiğimiz süreçte mütalaadan kısmen mutluyum kısmen umutluyum. Çünkü hürriyetten tahdit suçundan bir beraat talebi var ama darp edilmediğine ilişkin ciddi delillerimiz var. Ayrıca adli tıptan da Tanja Dukic'in yüzünün yumruk veya tokatla değil aslında farklı yollarla darp edildiğini veya darba yönelik görüntüler oluşturulduğunu sunduk mahkemeye. Mahkeme onu da reddetti. Dosyada herhangi bir şekilde ceza çıkabilir, çıkmaya da bilir ama biz gerek pozitif hukuk gerekse ceza hukuku açısından bu dosyada suçsuz olduğumuzdan, ceza hukuku açısından hiçbir suç oluşturacak fiilin içinde bulunmadığımızdan eminiz. O yüzden de zaten en başta hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmedik. Yüzde yüz beraat almadan da bu dosyadan vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı