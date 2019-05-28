Sırp Lider: "Kosova'daki halkımızı koruyacağız"

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, iki ülke arasında yaşanan gerginliklerden dolayı komşu ülke Kosova'daki Sırp vatandaşlarını koruyacakları konusunda uyarıda bulundu.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Sırp birliklerinin bugün eski bir Sırp eyaleti olan Kosova'daki Sırp nüfuslu bölgelere girip bir dizi tutuklama yaptığına dair raporları doğruladı. Vucic Sırbistan parlamentosunda, Kosova polisinin bugüne kadar kuzey bölgesine zırhlı araçlarla girerek 23 kişiyi tutukladığını, polisin silahsız Sırplara karşı güç kullandığını ve havaya ateş açtığını söyledi. Sırp Lider, Sırbistan'ın barış ve istikrarı korumak için mücadele edeceğini söyleyerek, "Halkımızı korumak için mümkün olduğu en kısa sürede hazır olacağız" dedi.

Sırbistan'dan yapılacak herhangi bir müdahale, Kosova'da görev yapan NATO barış güçleriyle doğrudan karşı karşıya gelmesine yol açacak. Ancak Vucic, "Tüm sonuçların farkındayız" dedi.

NATO liderliğindeki Kosova Gücü misyonu ülkedeki bütün insanları sakin kalmaya çağırarak kuzeydeki bir polis operasyonunu yakından takip ettiğini belirtti. KFOR Sözcüsü Albay Vincenzo Grasso, durumu izlediklerini ve yetkililerle koordine ettiklerini ancak NATO birliklerinin alarmda olmadığını söyledi.

Kosova polisinin etnik Sırp azınlığın büyük kısmının yaşadığı kuzeyde organize suçlara karşı yürüttüğü operasyon, iki ülke arasındaki gerginliği artırdı. Sırbistan ise askerlerinden alarmda olmalarını istedi. - BELGRAD

Kaynak: İHA