Sırp Entite Meclisinin olağanüstü toplantısı uluslararası toplumun tepkisini çekti

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'nın Bosna Hersek Büyükelçilikleri ve AB delegasyonu, Sırp Entite Meclisinde onaylanan "devlet kurumlarının yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesi" kanununu sert bir dille eleştirdi ve Meclisi bu karardan vazgeçmeye çağırdı.

AB delegasyonunun yanı sıra 5 ülkenin büyükelçilikleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Bosna Hersek'teki tüm liderlere, kışkırtıcı ve bölücü söylemlere son verme, karşılıklı güven inşa etme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Bu kararla Dayton Barış Anlaşması'na meydan okunmakta, tarafların ekonomik beklentilerine zarar verilmekte, ülkenin ve bölgenin istikrarı tehdit edilmekte ve Bosna Hersek'in AB geleceğine engel olunmaktadır. Liderleri, vatandaşlar için önemli reformlar konusunda ilerlemeye ve AB yolunda istikrarlı adımlar atmaya teşvik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'in çağrıda bulunması üzerine, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi olağanüstü oturum kararı almıştı.

Oturumda, Bosna Hersek devletine ait Silahlı Kuvvetler, vergi idaresi ve adli sistem kurumları gibi ortak kurumların yetkilerinin entite kurumlarına devredilmesine yönelik tasarı tartışılmıştı.

Dodik, oturumda "İçinde bulunduğumuz zor durumları aşamazsak Bosna Hersek'in parçalanması ve Sırp Cumhuriyeti'nin ülkeden ayrılması kaçınılmaz." ifadesini kullanmıştı.

Sırp lider Dodik öncülüğünde toplanan meclis, sunulan tasarıları kabul etmişti.

Bu adımın, bölgede gerilimin yükselmesine sebep olması bekleniyor.

Milorad Dodik ve Sırp yetkililerin, eski Yüksek Temsilci Inzko'nun 23 Temmuz'da soykırım inkarını suç sayan bir yasa çıkartmasını boykot kararı, ülkede siyasi krize neden olmuş, Sırp liderin, Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceğini söylemesiyle giderek büyümüştü.

Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) yürürlüğe koyduğu tüm yasal değişiklikleri inkar eden Dodik, savaşı sonlandıran Dayton Antlaşması'nın özüne dönülmezse ordu, yargı ve vergilendirme sistemlerinde radikal adımlar atacağını ifade etmişti.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet