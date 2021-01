Siroz hastası Volkan, acil donör bekliyor

İZMİR'de yaklaşık 10 yıl önce siroz teşhisi konulan engelli Volkan Koruğ'un (38) acil karaciğer nakli olması gerekiyor. Koruğ'un annesi Suna Koruğ, "Doktorlar bir an önce nakil olması gerektiğini söylüyor. Nakil dışında şansımız yok" diyerek, yardım istedi.

Suna-Ruşen Koruğ çiftinin yüzde 92 zihinsel ve fiziksel engelli oğulları Volkan Koruğ'a, 10 yıl önce siroz teşhisi konuldu. Sağlık durumu ağırlaşan Koruğ'un acil donör bulunarak, karaciğer nakli olması gerekiyor.

Anne Suna Koruğ, "Volkan on senedir siroz. Son dört senedir daha da kötüleşti. Donör sırasına girdi ama sıra gelmiyor. Bir gönüllü istiyoruz, çocuğumuzu kurtarsın. Biz yaşlıyız bizim donör olmamıza izin verilmiyor. Çocuğum gözümün önünde eriyor. Elimden bir şey gelmiyor, bir şey yapamıyorum. Allah düşmanımın başına vermesin. Ne yiyebiliyorum ne de içebiliyorum. Boğazımdan geçmiyor" dedi.Hastalığa bağlı kilo kaybı yaşayan oğlu için tek çarenin nakil olduğunu belirten anne Koruğ, "Yirmi günlükken troit hastası olduğunu öğrendik. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Yüzde 92 engelli kaldı. On sene önce hastaneye götürdük. Safra ameliyatı oldu. Hastaneden çıktıktan bir hafta sonra durumu kötüleşti.Siroz teşhisi konuldu. Ağabeyi Gökhan, donör olmak istedi ancak hem safrasından ameliyat olduğu hem de sarılık geçirdiği için kabul edilmedi. Gelinim Özlem Koruğ da donör olmak istedi ama değerleri uymadı. Doktorlar bir an önce ameliyat olması gerektiğini söylüyor. Nakil dışında bir şansımız yok" diye konuştu.'BÜTÜN İSTEDİĞİMİZ OĞLUMUZUN İYİ OLMASI'

Baba Ruşan Koruğ da "Donör bulmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar üç, dört kişi gönüllü oldu ama uygun bulunmadılar. Oğlumuza çocuk gibi bakıyoruz. Son dönemde yaklaşık 13 kilo verdi. Bağış yapabilecek kişilerin kan grubu 'A' ya da '0' olmalı. Bir de kilolu olmaması gerekiyor. Ameliyat olduktan sonra kurtulacak. Bütün isteğimiz oğlumuzun iyi olması" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ