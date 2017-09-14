Siroma Projesi

Edirne'de 25 dezavantajlı vatandaşa "Uygulamalı Girişimcilik" eğitimi verildi.



Edirne Çalışma ve İş Kurumu, KOSGEB, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve "Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu" (SİROMA) projesi işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmada başarılı olan kursiyerler için Edirne Sosyal Dayanışma Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi.



Törende konuşan Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Şengül Çildam, eğitimler sayesinde 23 kadın 2 dezavantajlı erkeğin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.



Törene, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hicran Balı, KOSGEB Edirne Müdürü Veysel Vural ve kursiyerler katıldı.