Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek
Haberler » Güncel » Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek - Haber

Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli sportif faaliyetlerde yer alan gençler, il binası önünde bir araya gelerek, Mehmetçik için dua okudu.

04.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:16
Şırnaklılardan Bahar Kalkanı Harekatı'na dualı destek

Gençlik ve İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli sportif faaliyetlerde yer alan gençler, il binası önünde bir araya gelerek, Mehmetçik için dua okudu.


"Şırnak gençliği, Mehmetçiğin yanında, kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" pankartı açan gençler "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, 'na dikkat çekti. Şırnaklı gençlerden Kasım Cavlak, "Şırnak Gençliği canımızdan bir parça olan Mehmetçiklerimizin hayatlarına kast edenleri yerle bir etmek için her daim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındadır. Bu gençliğin ataları nasıl ülkemizin özgürlüğü için savaştıysa bu gün o ataların torunları da gerekirse cephede düşmana karşı göğsünü siper etmeye hazırdır" dedi.


Şırnaklı gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmetçiğe dua ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'deki harekatına destek verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler