Şırnaklılar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı yaşadı
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Şırnaklılar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı yaşadı

Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak'ta vatandaşlar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra düzenlenen festivale katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Şırnak'ta vatandaşlar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra düzenlenen festivale katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Şırnak'ta, Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde festival düzenlendi.

Vatandaşlar, 40 yıl sonra, terörden temizlenerek huzurun tesis edildiği alanda, valilik, belediye, Şırnak Üniversitesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla düzenlenen festivale katıldı.

Sefine bölgesinde arbane eşliğinde yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, ardından Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak kabul edilen alanda şükür namazı kıldı, dua etti.

Vatandaşlardan Şahin Ürper, yaptığı açıklamada, terörden temizlenen alana yıllar sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkma hayalinin gerçekleştiğini aktaran Ürper, "Dedelerimizden öğrendiğimiz 7 defa burayı ziyaret edenin bir hac sevabı kazandığıdır. Benim hep hayalimdi Cudi Dağı Sefine bölgesine çıkmak, bugün gerçekleşti ve çok mutluyum. Sanki Mekke'deyim, Medine'deyim, Kudüs'teyim. Burada yeniden doğmuş gibi bir his var içimde. Bize buraları açan, gelmemize vesile olan güvenlik güçlerimize devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Allah huzurumuzu daim eylesin." diye konuştu.

Ürper, oluşan huzur ve güven ortamına herkesin sahip çıkması gerektiğini belirtti.

İzzet Erkan da hayatında ilk kez Cudi Dağı'na gelmenin heyecanını yaşadığını dile getirerek, buna vesile olan tüm yetkilere teşekkür etti.

Bedia Atan ise Kürtçe yaptığı konuşmada, "Hayaldi, gerçek oldu. Hep buraya gelmek istiyorduk, bugün Allah nasip etti, çok mutluyuz, sevinçliyiz. Sanki hacca gitmiş gibi heyecan yaşadık. İnanıyoruz ki bu huzur devam edecek, hep böyle birlik, beraberlik içerisinde güzel günlerimiz olacak. Allah huzurumuzu daim eylesin. Umut ediyoruz ki her yıl buraya ziyaretler gerçekleştireceğiz." dedi.

Bölgede hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, aşure yedi, festival alanında müzik eşliğinde halay çekti.???????

Şırnaklılar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı yaşadı
Şırnaklılar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı yaşadı
Şırnaklılar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı yaşadı
Şırnaklılar, terörden temizlenen Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 40 yıl sonra festival heyecanı yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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