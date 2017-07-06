Şırnaklılar 'Şırnak İl Kalsın' Kampanyası Başlattı
ŞIRNAKLILAR, başlattıkları 'Şırnak İl Kalsın' kampanyasını şehri ziyarete gelen Antalyalı gazetecilerin hükümete duyurmasını isterken, Cizreliler ise il olma taleplerini olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pankartlarla teşekkür etti.
ŞIRNAKLILAR, başlattıkları 'Şırnak İl Kalsın' kampanyasını şehri ziyarete gelen Antalyalı gazetecilerin hükümete duyurmasını isterken, Cizreliler ise il olma taleplerini olumlu karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pankartlarla teşekkür etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Şırnak Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu'nu ziyaret için aralarında ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve 30'a yakın gazeteciyle kente gitti. Gazetecilerin çoğunluğunun ilk kez gördüğü Şırnak'ta yoğun güvenlik önlemi dikkati çekti. Kafilenin Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inmesinin ardından yüzlerce özel harekat polisinin yanı sıra çevik kuvvet ekipleri zırhlı araçlarla önlem aldı. Havalimanından Şırnak merkeze kadar olan yolda ise askerlerin yanı sıra köy korucuları yol boyunca silahlarıyla geçişi sağladı.
KENTE ARANMADAN GİRİŞ YOK
Kısa süreli aralıklarla arama noktalarında vatandaşların ve araçların kontrolü sağlanırken, özellikle Şırnak kent merkezine girişte zırhlı araçlar ve toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) güvenlik noktasında hazır bekletiliyor. Şırnak'a girişteki büyük kontrol noktası da beton bariyerlerle korunuyor. Araçlarıyla buradan geçmek isteyenlerin önce araçları ve üstleri aranıyor. Ardından kimlik kontrolü sağlanan vatandaşların girişine izin veriliyor.
ŞIRNAK YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
Birkaç ay önceye kadar devam eden çatışmalar nedeniyle Şırnak kent merkezi şantiye alanına dönmüş durumda. Şırnak'ın merkezinde dev vinçlerin yanı sıra işçiler TOKİ tarafından yaptırılan 6 bin 500 konut ve 1000'in üzerinde işyerinin inşasını sürdürüyor. Çatışmalar esnasında hasar gören evlerin bir kısmı henüz ayakta durmaya devam ederken, bazı binaların yüzlerindeki silahların yarattığı tahribat göze çarpıyor. Kent merkezinde çatışmalardan sonra ev sayısının azalması ve sayısı daha önce de az olan otellerin yıkılması Şırnak'a başka şehirlerden gelen memurları da olumsuz etkiledi. Polisler de dahil birçok memur kentteki tek otel olarak kalan Şehr-i Nuh Otel'de kalıyor. Polis memurlarından bazıları ayakta kalan evlerin kiralık fiyatının, oteldeki bir aylık masraftan daha fazla olduğunu aktardı.
ŞIRNAK İL KALSIN KAMPANYASI
Diğer yandan Şırnak'ta başka bir kaygı başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Şırnak'ın ilçe, Cizre'nin de il olması konusu Şırnaklıları üzerken, Cizre'de ise mutluluk yarattı. Birkaç gün önce başlayan kampanya ile evleri ve dükkanlarına astıkları siyah bezlerin üzerine yazılmış 'Şırnak İl Kalsın' yazısı dikkati çekiyor. Kentin birçok noktasında görülen bu yazılarla Şırnaklılar, Cizre'nin de il olmasını, ancak kendilerinin il statüsünün devam etmesini istiyor. Kent esnafı ilçeye düşürülmeleri halinde büyük üzüntü yaşayacaklarını gazetecilere aktardı. Şırnak'ın nüfus olarak kendisinden büyük ilçesi Cizre'de il olması yönündeki açıklamalar ise büyük heyecan yarattı. Cizreliler, kentin birçok noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden pankartlarla ilçelerini süsledi.
'HÜKÜMETİN VERECEĞİ KARAR ŞIRNAKLILARIN YARARINADIR'
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ziyaretlerinin ardından Cizre'de Öğretmenevi'nde gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Şırnak'ın il olarak kalma talebi sorusunu yanıtlayan Türel, "Böyle bir tercihte neden bulunuluyor bunu tam olarak bilmiyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kardeşlik havası güçlenerek devam ediyor. Anketlerde terör örgütünün sempatisi yüzde 75'lerden yüzde 25'lere düşmüş durumda. 14 senelik Ak Parti'nin ortaya çıkardığı bir realite. Bu nedenle vatandaşlara, hükümetin verdiği her kararın kendi lehlerine olacağını söyledim. 'Mutlaka bunun arkasında sizin menfaatiniz vardır' dedim. 'Onu bugün göremeyebilirsiniz' dedim. Dolayısıyla Şırnak'a kötülük olsun diye karar alacak siyasi bir iktidar değiliz" dedi.
'YAPTIĞIM İŞİN ARKASINDAYIM'
Şırnak'a yapılan yatırımları Antalya'nın gücü yettiği kadar desteklemeye devam edeceğini aktaran Türel, başka ülkelerde de Antalya olarak yaptıkları yatırımları anlattı. Belediye başkanvekillerinin taleplerini topladıklarını kaydeden Türel, yapabileceklerini güçleri oranında yapacaklarını vurguladı. Türel, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Vatandaş nezdinde yardımlarımız çarpıtılmaya çalışılıyor. Bu yaptıklarımız insanlık için. Belediye hizmetlerinde siyaset olmaz, ben buraya kardeşlik için geldim. Ne diyorlarsa desinler ben Mostar'a yurt yaptığımda farklı kesimler, Şırnak'a içme suyu yaptığımda farklı kesimler tepki gösteriyor. Ben bu milletin bekası için çalışıyorum. Yaptığım işlerin arkasında siyaset aramıyorum. Yaptığım işin arkasındayım."
Toplantının ardından Antalya kafilesi gün boyunca gezdiği otobüslerin yerine polisleri taşıyan zırhlı polis midibüsleri ile havalimanına taşınırken, yol boyunca yoğun güvenlik önlemi dikkati çekti.
- Şırnak