Şırnaklılar Cumhurbaşkanını Bekliyor

Şırnaklılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente yapacağı ziyaret öncesinde heyecanla bekleyişlerini sürdürüyor.



AK Parti Şırnak İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresi için bu gün Şırnak'a gelecek olan Erdoğan'ı binlerce kişi karşılamaya hazır. Hazırlıklar kapsamında Şırnak Türk bayraklarıyla donatılırken yöresel kıyafetiyle karşılamaya gelen kadın ve erkekler renkli görüntüler oluşturdu. Güvenlik önlemlerinin alındığı kapalı spor salonu önünde içeriye germeye çalışan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. - ŞIRNAK