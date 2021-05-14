Şırnaklılar bayram geleneklerini sürdürüyor
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Şırnaklılar bayram geleneklerini sürdürüyor

Şırnaklılar bayram geleneklerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şırnak'ta bayramda yüz yıllık gelenek yaşatılıyor.

Şırnak'ta bayramda yüz yıllık gelenek yaşatılıyor. Bayramda yörede 'lavaş' olarak anılan sac üzerinde pişirilen ince ekmek olarak da bilinen bayramlık ekmek pişiren vatandaşlar, bu ekmeği komşularına dağıtarak bayramlarını kutladı.

Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle bu yıl evlerinden çıkamayan vatandaşlar yüz yıllık ekmek pişirme geleneğini yaşattı. Her yıl bayramın birinci gününde sıcak lavaş ekmek pişirip köylüleri davet eden vatandaşlar bu yıl salgın nedeniyle sadece ekmek pişirdi. Lavaş ekmeği bayram namazı sonrası pişirip komşulara dağıtan köylüler atalarından kalan geleneği yaşatmaya çalışıyor. Şükriye Gökçe isimli bir kadın yıllardan beri süre gelen geleneği yaşattıklarını söyledi. Gökçe, "Kendimi bildim bileli bayramın birinci günü ekmek pişiriyoruz. Bu geleni sürdürüyoruz. Pişirdiğimiz ekmekleri sıcak sıcak komşulara dağıtıyoruz. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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