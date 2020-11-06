Şırnaklı öğrencilerden Osmangazi'ye teşekkür
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Şırnaklı öğrencilerden Osmangazi'ye teşekkür

06.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:43
Şırnaklı öğrencilerden Osmangazi'ye teşekkür

Osmangazi Belediyesi'nin Şırnak'ta görevli Bursalı öğretmenin isteği üzerine gönderdiği kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar, öğrencilere ulaştı.

Osmangazi Belediyesi'nin Şırnak'ta görevli Bursalı öğretmenin isteği üzerine gönderdiği kırtasiye malzemesi ve oyuncaklar, öğrencilere ulaştı. Şırnak Merkez Şehit Mehmet Cumur İlkokulu öğrencileri, Osmangazi Belediyesi'nin gönderdiği hediyelerle büyük mutluluk yaşadı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Şırnak'ta görev yapan Bursalı öğretmen Burcu Dayan'ın öğrencileri için kendisinden talep ettiği ihtiyaçlara kayıtsız kalmadı. Başkan Dündar'ın talimatıyla hazırlanan kırtasiye malzemesi, çanta, kitap ve oyuncaklar, Şırnak Merkez Şehit Mehmet Cumur İlkokulu'na ulaştı. Burcu Öğretmen, Osmangazi Belediyesi'nden gelen okul malzemelerini öğrencilere dağıtırken, duygusal anlar yaşadı. Başkan Dündar'a desteği için teşekkür eden Dayan, "Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın eğitime yönelik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Şırnak'ta görev yaptığım okuldaki ihtiyaçlarımız için kendisine ulaştığımda bizimle yakından ilgilendi ve ihtiyaçlarımızı fazlasıyla gönderdi. Öğrencilerim, Bursa'dan gelen hediyeler karşısında çok sevindi. Okulum ve öğrencilerim adına kendisine çok teşekkür ediyor, memleketim Bursa'ya selamlarımı gönderiyorum" dedi. - BURSA

Şırnaklı öğrencilerden Osmangazi'ye teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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