Şırnaklı Öğrenciler Yaz Kampı İçin Yola Çıktı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Lise ve Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen yaz kampı için Şırnaklı öğrenciler yola çıktı.



Trabzon'a doğru yola çıkan kafileyi TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som uğurladı. Trabzon'da yapılacak olan yaz kampına katılmak için yola çıkan Şırnaklı öğrencileri yolcu eden TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, yaz kampı çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine büyük katkı yapacağını söyledi. TÜGVA Şırnak İl Temsilcisi Fırat Som, "Yaz kampı için 25 lise, 26 ortaokul ve 2 danışman öğretmenlerimiz refakatinde Trabzon'a uğurluyoruz. Yaz kampına seçilen öğrenciler, 5 gün boyunca çeşitli konularda eğitim alacaklar ve Trabzon'u görme fırsatı da bulacaklar. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir. Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. TÜGVA olarak çocuklarımızı sosyal ve kültürel açıdan geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. TÜGVA olarak, geleceğin gençliğinde ahlakıyla, maneviyatıyla ve bilgi birikimiyle yer alıp, çevresine farkındalık katacak faydalı bireyler yetişmesine katkı sağlamak yegane amacımızdır. Yaz kamplarıyla çocuklarımızın ara tatillerini dolu dolu geçirmelerini hedefliyoruz. Gençler, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir kamp yaşayacaklar. Yaz kampları süresince oyunlar oynayacak, arkadaşlık ve kardeşlik bağlarını güçlendirecek olan çocuklarımız nezih ortamlarda eğlenerek öğrenecekler, tatillerini de hoşça geçirip unutulmayacak anlarını TÜGVA'lı kamp liderleriyle yaşayacaklar. Öğrencilerimiz yaz kampında, spor aktiviteleri, el sanatları, edep-adap sohbetleri, ahlak, iman, siyer, ilahi, marş, voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi, tırmanış, doğa ve kültürel geziler, satranç, mangala, paintball gibi aktiviteleri yapma imkanı bulacaklar" dedi. - ŞIRNAK