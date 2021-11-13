Şırnaklı öğrenciler ürettikleri sıra masalarla okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri üretimleriyle kentteki okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılıyor.

Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki motor, metal, elektrik elektronik, tesisat ve teknoloji iklimlendirme atölyelerinde öğrenciler sıra, masa, kitaplık, mobilya ve dezenfektan gibi malzemeler üreterek hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Öğrenciler özellikle kentteki okulların sıra ve masa ihtiyacını karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Okul Müdürü Mehmet Bulut, AA muhabirine, 552 öğrenciyle eğitim ve öğretime devam ettiklerini, okul bünyesinde motor, metal, elektrik elektronik, tesisat ve teknoloji iklimlendirme atölyelerinin bulunduğunu söyledi.

Ağırlıklı olarak metal ve mobilya atölyelerinde hem okullardan hem de dışarıdan sipariş aldıklarını dile getiren Bulut, temel amaçlarının öğrencilere pratik ve teorik beceri uygulamalarını aktararak bu sektörlerde kalifiye eleman yetiştirmek olduğunu belirtti.

Öğrencilerin eğitimlerine devam ederken bir yandan da döner sermayeden aile bütçesine katkı sağladıklarını bildiren Bulut, 10 ayda 1 milyon 270 bin lira ciro yaptıklarını, siparişlerle yıl sonuna kadar cironun 2 milyon lirayı bulmasını hedeflediklerini aktardı.

Kentteki tüm okulların sıra ve masa ihtiyaçlarının atölyelerden sağlandığını dile getiren Bulut şöyle devam etti:

"Halihazırda 3 bin takım sıra ve masa var. Seri üretime başladık. Günlük 200 takım sıra masa üretme kapasitesiyle çalışıyoruz. Bakanlığımız ve devletimizin katkılarıyla en son teknoloji aletleri kullanıyoruz. Okulumuz adeta sanayileşme mantığıyla kurulan bir yer. Kurumlar bizden malzemeleri alıyorlar. Salgın döneminde ülke ve ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda sensörlü el dezenfektanlarını ürettik ve çeşitli il ve kurumlara dağıtımını yaptık."

İş yeri açma belgesi veriliyor

Alan Şefi Serhat Efe de salgın sürecinde 2 öğretmen, 2 usta öğretici ve 15 öğrenciyle el dezenfektanları, dolap, sıra ve masa yaparak ekonomiye katkı sağladıklarını anlattı.

Bu yıl da 4 öğretmen, 2 usta öğretici ve 32 öğrenciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Efe, "Ülkemiz ve kentte kalifiyeli eleman eksikliği var. Şırnak'ta çeşitli sektörlere kalifiye eleman bizim okulda yetişiyor. Mezun olan öğrencilerimiz çok rahatlıkla kalfalık, ustalık düzeyine geliyor." diye konuştu.

Okulu bitirenlere iş yeri açma belgesinin verildiğini anımsatan Efe, öğrencilerin mezun olduktan sonra rahatlıkla kendi iş yerini kurabilecek seviyeye gelebildiğini dile getirdi.

"Okulumuz artık bir fabrikaya dönüştü"

On birinci sınıf öğrencisi Şahin Ayan da mobilya bölümünde okuduğunu belirterek, "Okulumuz artık bir fabrikaya dönüştü. Ailemize de katkıda bulunuyoruz. Aylık yaklaşık 2 bin lira kazanıyoruz. Mezun olduktan sonra ustalık ve iş yeri açma belgemi alıp kendi iş yerimi açmayı düşünüyorum." dedi.

On ikinci sınıf öğrencisi Şerif Çevik ise metal bölümünde okuduğunu, bölümü sevdiğini söyledi.

AA / Ekrem Payan - Son Dakika Haberleri

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