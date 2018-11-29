Şırnaklı Öğrenciler Mardin'i Gezdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programıyla Şırnaklı öğrenciler, Mardin'i gezdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programıyla Şırnaklı öğrenciler, Mardin'i gezdi.
Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Bilim ve Fikir Festivali Topluluğu üyeleri için Mardin gezisi düzenlendi.
Geziye, Şırnak Meslek Yüksek Okulu ve Silopi Meslek Yüksek Okulu öğrencileri katıldı.