Şırnaklı Muhtarlardan Düğün Takıları İçin Düzenleme

Şırnak'ın İdil ilçesinde 5 mahalle muhtarının imzası ile yükselen altın fiyatlarına karşın evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayacak takı talep edilmemesi konusunda karar alındı.

İlçede bir araya gelen mahalle muhtarları, evlenecek gençlerin ve ailelerin zor duruma düşmesini engellemek, gençlerin takı talebiyle evliliği ertelemesinin veya evlilikten vazgeçmesinin önüne geçmek için makul takı miktarını belirledi.

Muhtarlar, altına imza attıkları metinde, "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir. Kız tarafı, erkek tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık 'bel bağlama' parası talep edebilir. Gelinin kız kardeşine kapı parası istenemez." ifadeleri yer aldı.

Muhtarlar, İdil Müftülüğüne de bildirdikleri kararın Şırnak genelinde uygulanmasını istedi.

"Altın miktarının düşürülmesi için karar aldık"

Karara imza atan muhtarlardan İdil Yukarı Mahalle Muhtarı Mehmet Şerif Eğdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede artan düğün masrafları, istenen altın miktarı ve başlık parası nedeniyle gençlerin evlenmekten kaçındığını belirtti.

"Biz 5 mahalle muhtarı olarak düğün masraflarının düşürülmesi, başlık parasının kaldırılması ve istenen altın miktarının düşürülmesi için hem karar aldık hem de kampanya başlattık." ifadelerini kullanan Eğdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlık parası ve kız isterken talep edilen altınlardan dolayı ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu kararı almamız ve kampanyayı başlatmamızın amacı da düğünde istenen meblağ ve altınların sabit bir noktada tutulmasıdır. İdil'de bir genç evlenmek istediğinde en az 150 bin liranın üstünde masrafı oluyor. Bunun 80-90 bin lirası hatta daha fazlası altına, yaklaşık 5-10 bin lirası başlık parasına geriye kalan ise beyaz eşya ve diğer harcamalara gidiyor. Bu da doğal olarak damadı büyük bir yükün altına sokuyor koymakla beraber yıllar sürecek bir borcu ödemeye de mahkum ediyor."

İlçede herkesin maddi durumunun bu talepleri karşılayamadığına işaret eden Eğdemir, "Düğün borcunu ödeyemeyen erkek bunalıma giriyor ve bazen bu durum boşanmayla sonuçlanabiliyor. Muhtarlar olarak bu sorunun çözülmesi, gençlerin evlendikten sonra yaşamlarını daha mutlu sürdürmelerini sağlamak için böyle bir kampanya başlattık." diye konuştu.

"Bu şekilde kimse zorlanmaz, gençlerimiz de mutlu evlilik yapar"

Atakent Mahallesi Muhtarı Hamit Aslan, en az 150 bin liraya mal olan düğünü birçok ailenin karşılayamadığını aktardı.

Aslan, belirledikleri miktarın makul olduğunu vurgulayarak, "Bu şekilde kimse zorlanmaz, gençlerimiz de mutlu bir evlilik yaparlar. Kız tarafının erkek tarafından istediği altın miktarı ve başlık parası fazla olunca erkek bunu ödeyemediği için evde huzursuzluk yaşanıyor. Aile dağılabiliyor. Biz bunların yaşanmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ailelerin gençlere yardımcı olmaları gerekiyor"

İlçede imamlık yapan Nurettin Aydoğmuş, gençlerin düğün masrafı ve istenen altın miktarından dolayı evlenmekten kaçındığını, kimilerinin yıllarca bekar kaldığını belirtti.

İlçe Müftüsü ve meslektaşlarıyla yaptıkları istişare sonucu bu sorunun çözümü için vatandaşlara telkinde bulunduklarını aktaran Aydoğmuş, "Ailelerin gençlere yardımcı olmaları gerekiyor. Kızlarımızı ve erkekleri evlendirmek büyük bir sevaptır. Bu konuda da başlatılan bu kampanyaya halkımızın, Valimizin, Kaymakamımızın, İlçe Müftümüzün ve diğer kamu kurumlarının yetkililerin destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

"Muhtarlarımızın bu hareketi ilçede olumlu tepki topladı"

Esnaf Abdurrahman Baran, damat tarafının düğün masraflarını karşılayabilmesi için genellikle borçlandığını ve bu borcu ödeyebilmek için gençlerin batı illerine çalışmaya gitmek zorunda kaldığını vurguladı.

"Muhtarlarımızın bu hareketi ilçede olumlu tepki topladı. Umarız ki aileler de gençlerimizi düşünerek muhtarlarımızın çağrılarına cevap verirler." diyen Baran, metinde belirtilen miktarı makul bulduklarını kaydetti.

Bülent Akıncı da muhtarların başlattığı kampanyayı desteklediklerini ifade ederek, "Altın fiyatları yüksek olduğu için gençler evlenmekten kaçınıyor. Muhtarlarımıza destek vermeli, bu kampanyayı daha ileriye götürmeliyiz. Ne kadar az altın ve başlık parası ile çocuklarımızı evlendirebilirsek bölgemiz, ülkemiz ve insanlarımız için faydalı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.