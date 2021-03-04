Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta
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Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta

04.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:01
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 26'ncı haftada da sürdürdü.

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il binası önündeki eylemlerini 26'ncı haftada da sürdürdü.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde HDP il binası önüne gelen kadınlar, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP', 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP binası önüne gelen Emine Üstek, oğlunun kaçırılmasından HDP'nin sorumlu olduğunu ifade ederek, "Ben oğlumu istiyorum. Gücüm yetene kadar HDP'nin önüne geleceğim. Ne hakları vardı bize bunu yapmaya. Çocuklarımızı geri getirsinler. Yaşadığım sürece ben oğlumu sormaya devam edeceğim HDP'den" dedi.Şehit eşi ve şehit kardeşi Zübeyde Bilir ise HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısının olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Biz bu annelerin her zaman yanında olacağız. Haklı duruşlarında, dimdik ayakta durdukları için onlara da teşekkür ediyorum. PKK bir terör örgütüdür, siyasi uzantısı da HDP'dir. HDP de bir terör örgütüdür artık. Çünkü HDP bütün bu çocukları dağa götürüyor. Gidin araştırın, bakın bütün bu çocukların hepsini HDP götürüyor. HDP çocukları terör örgütlerine satıyor. Sonuna kadar biz devam edeceğiz. Değil 26 hafta 26 bin hafta da olsa bu annelerin yanında haklı olarak kalacağız" 

Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta
Şırnaklı kadınların HDP önündeki eyleminde 26'ncı hafta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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