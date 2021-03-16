Şırnaklı kadınlar, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına ikramda bulundu
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Şırnaklı kadınlar, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına ikramda bulundu

16.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:30
Şırnaklı kadınlar, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına ikramda bulundu

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaret ettikleri Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki çalışanlara evlerinde hazırladıkları ikramlıkları takdim etti.

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaret ettikleri Şırnak Devlet Hastanesi'ndeki çalışanlara evlerinde hazırladıkları ikramlıkları takdim etti.

Dernek Başkanı Hatice Atan, bir yılını geride bıraktıkları Kovid-19 salgınında en önde savaşan sağlık çalışanlarının haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

"Sağlık çalışanlarımız bu zorlu süreçte dünyada ki en önemli varlıkları olan çocuklarını, ailelerini ve sevdiklerini geride bırakarak mücadele ettiler." diyen Atan, "Bizler de Kadın Derneği olarak kendi evimizde dualarımızı da katarak çeşitli ikramlıklar yaptık. Amacımız onları düşündüğümüzü belirtmekti. Allah razı olsun iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Çağdaş Küçükerdoğan ise yapılan ziyaret ve ikramlıklar için teşekkür etti.

Günleri dolayısıyla karanfil beklediklerinin belirten Küçükerdoğan, ikram sürpriziyle karşılaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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