Şırnaklı Kadın Kursiyerler Usta Olacak

Şırnak merkez ve ilçelerinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kalfa olarak çalışan kadınlar, şubatta girecekleri sınavı geçmeleri durumunda usta olacak.



Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticileri Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Cemile Soysal tarafından Şırnak bölgesinde yapılan tespitler sonucu, il genelindeki Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kurslar da uzun süredir kalfa olarak çalışan 120 kadın Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kısa süreli alacakları eğitim sonucu ustalık belgesi alarak kurs açabilecek. Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Aşkın, 6764 Sayılı kanunla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesine alınan Mesleki Eğitim Merkezlerinden (Çıraklı Eğitim Merkezi) alındığını belirterek, kalfalık yapan kursiyerlerin bu belgeyi alabileceklerini söyledi.



Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticileri Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Cemile Soysal ise, bir süredir Şırnak bölgesinde Halk Eğitim Merkezlerince açılan kursları dolaştığını belirterek, yaklaşık 120 kadın kalfa öğrenci tespit ettiğini söyledi. Soysal, "Tespit edilen öğrencileri Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Aşkın beye götürdüm. Öğrenciler gerekli evrakları teslim ettiler. Bu öğrencilerin kalfa olarak kurs gördüklerini ancak bundan sonra ustalık belgesi alarak kendilerine kurs açabilecekler" dedi. - ŞIRNAK