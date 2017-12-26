Şırnaklı Kadın Kalfalar Usta Olabilecek

Şırnak'ta Halk Eğitim Merkezine bağlı çalışan kadın kalfalar, Cizre ilçesinde ustalık belgesi almak için kayıt yaptırdı.



Kadınlar burada verilen eğitimin ardından şubat ayında yapılacak sınav ile Ustalık Belgesi alabilecekler.



Meslek Eğitimcileri Usta Öğreticileri Federasyonu Şırnak İl Temsilcisi Cemile Soysal da yaptığı açıklama da bir süredir Şırnak bölgesinde Halk Eğitim Merkezleri tarafından açılan kursları dolaştığını belirterek, yaklaşık 120 kadın kalfanın tespit edildiğini söyledi.



Bu kadınların kalfa olarak kurs gördüklerini belirten Soysal "Kadınlar, bundan sonra ustalık belgesi alarak kendilerine kurs açabilecekler" dedi.





Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Aşkın, yaptığı açıklamada, 6764 Sayılı kanunla Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesine alınan Mesleki Eğitim Merkezlerinden alındığını belirterek, kalfalık yapan kursiyerlerin bu belgeyi alabileceklerini söyledi.