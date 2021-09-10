Şırnaklı Hüsniye öğretmen, anne ve babalık yaptığı 5 kardeşini okutmaya çalışıyor
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Şırnaklı Hüsniye öğretmen, anne ve babalık yaptığı 5 kardeşini okutmaya çalışıyor

Şırnaklı Hüsniye öğretmen, anne ve babalık yaptığı 5 kardeşini okutmaya çalışıyor
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde 4 yıl önce üvey annesini, geçen yıl ise babasını kaybeden ücretli anaokulu öğretmeni Hüsniye Yağan (29), hem annelik hem de babalık yaptığı 5 kardeşini okutuyor.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde 4 yıl önce üvey annesini, geçen yıl ise babasını kaybeden ücretli anaokulu öğretmeni Hüsniye Yağan (29), hem annelik hem de babalık yaptığı 5 kardeşini okutuyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nü bitirdikten sonra döndüğü doğup büyüdüğü İdil ilçesi Yağmurca Mahallesi'ne ücretli anaokulu öğretmenliği yapan Hüsniye Yağan, 4 yıl önce üvey annesini, geçen yıl da babasını kalp krizinden kaybetti. Yağan, hem öksüz, hem de yetim kalan kardeşleri Tıfak (13), Bahar (12), Zeynep (10), Hazni (8) ve Adar'a (6), annelik ve babalık yaparak onları okutuyor. Yağan, tek isteğinin KPSS ile atanıp kardeşlerine gelecek hazırlamak olduğunu söyledi.

3'ÜNCÜ ÜNİVERSİTEYİ OKUYORHüsniye Yağan, eğitiminden bahsederek, "Lisede çocuk gelişimi bölümünü bitirdim, sonra 2 yıllık Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nden mezun oldum. 2012'de bir okulda ücretli öğretmenliğe başladım. Anasınıfında 7 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Sosyal Hizmetler Bölümü'nden de mezun oldum. Okulda çalıştığım zaman bir yandan da okuyordum. Şimdi de İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü 4'üncü sınıf öğrencisiyim. 2018 yılından bu yana kardeşlerime bakıyorum. Üvey annemi kaybettim, ardından geçen yıl da babam kalp krizi sonucu hayatını kaybetti" dedi.KARDEŞLERİNE HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPIYOR

Güzel günlerin geleceğinin bilincinde olmanın kendisine mutluluk verdiğini belirten Yağan, "Kardeşlerimi okutuyorum aynı zamanda. Bu süreçte çok yıprandım. Hem maddi hem manevi sıkıntılarımız oluyor. KPSS ile atandıktan sonra bir özel anaokulu açmak istiyorum. Hem yeni çocukları yetiştirmek hem de kardeşlerime bakmak için çabalamak istiyorum. Ne kadar zorlansam da kardeşlerimin mutlu olduğunu görmek bana yetiyor. Kimseye muhtaç olmadıklarını bilmek beni sevindiriyor. Bu zor günleri geride bırakacağız. Güzel günlerin geleceğini bilmek, bunun bilincinde olmak mutluluk veriyor. Onun için hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. Hep devam edeceğim" diye konuştu.


Şırnaklı Hüsniye öğretmen, anne ve babalık yaptığı 5 kardeşini okutmaya çalışıyor
Şırnaklı Hüsniye öğretmen, anne ve babalık yaptığı 5 kardeşini okutmaya çalışıyor
Şırnaklı Hüsniye öğretmen, anne ve babalık yaptığı 5 kardeşini okutmaya çalışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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