: Şırnaklı gençlerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

04.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:26

Şırnaklı gençler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin İdlib bölgesinde başlattığı "Bahar Kalkanı Herakatı'na" destek açıklaması yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki çeşitli kurslara katılan gençlerin yer aldığı grup Gençlik Merkezi önünde Türk Gençliği Mehmetçiğin yanında", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" şeklinde slogan attı.

Grup adına konuşan Kasım Cavlak, Şırnaklı gençlerin Mehmetçiğin yanında yer aldığını belirterek, "Şırnak gençliği, canımızdan bir parça olan Mehmetçiğin hayatına kastedenleri yerle bir etmek için her daim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındadır. Bu gençliğin ataları, nasıl özgürlüğü için savaştıysa bugün o ataların torunları da gerekirse cephede düşmana karşı göğsünü siper etmeye hazırdır." dedi.

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu