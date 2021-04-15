Şırnaklı çiftçilere yönelik yerfıstığı yetiştiriciliği eğitimi
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Şırnaklı çiftçilere yönelik yerfıstığı yetiştiriciliği eğitimi

Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan - Haberler | Kültür Sanat
Şırnaklı çiftçilere yönelik yerfıstığı yetiştiriciliği eğitimi

Silopi İlçesinde Alternatif Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliği, Eğitim Yayımı ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçiler yerfıstığı yetiştiriciliği hakkında eğitim aldı.

Silopi İlçesinde Alternatif Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliği, Eğitim Yayımı ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçiler yerfıstığı yetiştiriciliği hakkında eğitim aldı.

Silopi Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı salonunda Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Öztürk tarafından çiftçilere eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu, 2016 yılından itibaren ilçede yerfıstığı üreticiliğinin başladığını söyledi

Gün geçtikçe yerfıstığı üretiminin artığını kaydeden Osmanoğlu, "Bölgemizin iklim koşulları bu bitkinin yetiştirilmesine uygun. Diğer ürünlere oranla üreticilerimize daha fazla gelir sağlamaktadır. Projemiz ile yerfıstığı yetiştiriciliğini yapan üreticilerimize teknik destek sağlayıp, üretimin arttırılması, birim alandan daha fazla ürün elde etmeyi, ayrıca pazar ve ürün değerlendirilmesi için bir farkındalık oluşturulmasını hedeflemekteyiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan

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