Şırnaklı avukat Çin'e açtığı davayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı
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Şırnaklı avukat Çin'e açtığı davayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı

Şırnaklı avukat Mehmet İhsan Kalkan korona virüse karşı başından beri gerekli tedbirleri almayıp bilgileri gizleyip ve dünya kamuoyunu yanıltması iddiasıyla Çin'e açtığı davayı Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı.

Şırnaklı avukat Çin'e açtığı davayı Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı
30.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:47

Şırnaklı avukat Mehmet İhsan Kalkan korona virüse karşı başından beri gerekli tedbirleri almayıp bilgileri gizleyip ve dünya kamuoyunu yanıltması iddiasıyla Çin'e açtığı davayı Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı.

Korona virüsün yayılması noktasında gerekli tedbirleri almadığı ve bilgileri dünya kamuoyundan gizlediği gerekçesiyle Çin hükümeti hakkında suç duyurusunda bulunan avukat Mehmet İhsan Kalkan, bu mücadelesini Uluslararası Ceza Mahkemesine taşıdı. Dava süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkan, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu milyonlarca kişiye de bulaştığını söyledi. Ülke ekonomilerinin büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını aktaran Kalkan, "İşsizlik sorunu küresel bir sorun haline gelmiştir. Küresel çapta, telafisi imkansız hem maddi, hem de manevi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bugün itibariyle, ayrıca olayı uluslararası boyuta taşımak suretiyle, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan ve 1 Temmuz 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oy çokluğu ile kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesine, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında Çin Devlet Başkanı ve ilgililerin yargılanmaları noktasında gerekli başvuruyu yaptım. Uluslararası Ceza Mahkemesi, dünyada meydana gelen insanlığa karşı işlenen suçları engellemek ve soruşturmak için kurulmuştur. Uluslararası Ceza Mahkemesinin 25. maddesine göre gerçek kişiler üzerinde yargı yetkisine sahiptir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin yargı yetkisinin hangi durumlarda kullanılacağı düzenlenmiş 12. maddede toprakları üzerinde sorun teşkil eden olayın meydana geldiği devlet yada suç, bir uçak ve gemide işlenmişse, gemi ve uçağın kayıtlı bulunduğu devlet, ki virüsten sonra Çin devleti 5 milyon kişinin uçak ve gemilerle, dünyanın çeşitli ülkelerine seyahatlerine izin vermiş veya göz yummuş, böylece virüs riskinin bütün dünyaya yayılmasında başrol oynamıştır" dedi.

"Mahkemenin Myanmar kararı bizi destekledi"

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Myanmar ile ilgili verdiği kararın davayı açmaları yönünde destekleyici olduğunu aktaran Kalkan, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, Myanmar taraf olmamasına rağmen, yargı yetkimiz diyerek dava açılması global dünya açısından son derece çok önemlidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili mahkemenin yargı yetkisi olduğuna hükmetti. Karar, Myanmar'ın Müslümanları tehcir ettiği iddiasının soruşturulmasını onunun açtı, insanlık suçu işlendiğine dair ithamları inceleyen Savcı Fatou Bensouda'nin önündeki engellerde kalkmış oldu. Lahey'deki mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'in Uluslararası Ceza Mahkemesine üye olmamasına rağmen, suçların mahkeme üyelerinden Bangladeş topraklarında işlenmesinin yargı yetkisi için yeterli olduğu kaydedildi. Uluslararası Ceza Mahkemesinin, Myanmar hakkında verdiği karar çok önemlidir. Bu örnek, davamıza dayanak oluşturmaktadır" diye konuştu.

"İnsanlığa karşı suçlar kapsamında gereğinin yapılması gerekir"

Çin Halk Cumhuriyeti ve Başkanı hakkında, Myanmar davası örneğinde görüldüğü gibi, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yargılanmalarının önünde hiçbir yasal engel bulunmadığını vurgulayan Kalkan, "Çin Halk Cumhuriyeti başkanı ve ilgili yetkililer hakkında, virüse karşı başından beri gerekli tedbirleri almayarak bilgileri gizleyerek ve dünya kamuoyunu yanıltarak, virüsün ülke dışına yayılmasına neden olduğu, dolayısıyla suçun işlendiği yer itibariyle dünyanın birçok ülkesi olduğu, bu nedenle insanlığa işlenen suçlar kapsamında gereğinin yapılması noktasında bu davayı açmış bulunmaktayım" şeklinde konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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