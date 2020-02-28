Şırnaklı aşçılardan gençlere çorba ikramı
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Şırnaklı aşçılardan gençlere çorba ikramı

Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneğince Silopi ilçesinde lise öğrencilerine öğle arasında çorba ikram edildi.

28.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:01
Şırnaklı aşçılardan gençlere çorba ikramı

Profesyonel Aşçılar Derneğince ilçesinde lise öğrencilerine öğle arasında çorba ikram edildi.


Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan, Dernek Başkan Yardımcısı İskan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri tarafından öğle vakti Silopi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine çorba ikram edildi.


Çorbayı alan öğrenciler mutlu olduklarını dile getirerek teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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