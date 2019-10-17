Şırnaklı annelerden Mehmetçik için dua

17.10.2019 20:28

Şırnaklı anneler, Barış Pınarı Harekatı'na dualarıyla destek oldu.

Şırnaklı kadınlar, Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği öncülüğünde, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere dua etmek için merkez Geylani Camisi'nde bir araya geldi.

Fetih ve Yasin sureleri ile mevlidin okunduğu etkinlikte, hatim duası yapıldı.

Anneler, harekatın başarıyla tamamlanması temennisinde bulunarak, Mehmetçikler için dua etti.

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, harekat kapsamında çok sayıda Mehmetçikin Türkiye'nin güvenliği, huzuru ve geleceği için sınırda terör örgütleriyle çatışma halinde olduğunu söyledi.

Ülkesini, memleketini, vatanını seven Şırnaklı Kürt kadınları olarak dua ettiklerini belirten Atan, şöyle konuştu:

"Cudi'nin ve Gabar'ın eteklerindeki bu kadim şehrimizde Mehmetçiklerimiz için 9 gündür il genelinde annelerimiz evlerinde, Kur'an kurslarımızda, seccadelere durup, Allah'ın huzurunda Mehmetçiklerimiz için Yasin-i Şerif, hatimler, Fetih sureleri okudular. Allah dualarımızı kabul etsin. Türkiye genelindeki Mehmetçiklerimizin annelerine, eşlerine bir Kürt kızı olarak seslenmek istiyorum; bütün dualarımız Mehmetçiklerimizle."

"Ülkemizin huzuru için gerekirse bizler de silahlanır, sınıra gideriz." diyen Atan, Suriyeli kadınlar ve evlatlarının da bir an önce topraklarına dönebilmesini temenni etti.

Atan, Türkiye'nin kimsenin bir karış toprağında gözünün olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim toprağımız bize yeter. Biz de Kürt kadınları olarak Mehmetçiklerimizin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın o kararlı dik duruşunun arkasındayız, dualarımızla onun yanındayız. Allah bizleri mahcup etmesin, ordumuzu, Mehmetçiklerimizi zaferle bu işin içinden çıkarsın. Düşmanlar bizi duysun ki biz ne Mehmetler verdik bu toprak uğruna, gerekirse bizler de şehit oluruz. Askerlerimiz bizleri duysun ki 7'den 70'e herkesin elleri havada, dualar onların yanında."

Kaynak: AA