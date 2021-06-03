ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
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ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 32'nci haftada da sürüyor.

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 32'nci haftada da sürüyor. 7 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Emine Üstek, "Oğlum dönene kadar buradayım" dedi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Aileler, eylemlerinin 32'nci haftasında, güvenlik önlemleriyle geldikleri HDP binası önünde partiye ve PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.

Teröristler tarafından 7 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Emine Üstek, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu belirtip, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Üstek, "Ben oğlumu istiyorum. Oğlum için buraya geliyorum. Oğlum dönene kadar buradayım. HDP benim oğlumu götürdü. Oğlumu götürüp sattılar. Ne hakları vardı oğlumu götürüp sattılar? Şırnak'ın tüm çocuklarını götürüp sattılar. Oğlumun yolunu gözlüyorum. Oğlum, neredeysen gel. Kahrımızdan öldük. Yeter artık" dedi.

'HAKLI MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Eyleme katılan şehit yakını Hatice Atan ise "32 haftadır biz de Şırnak'ta eylemimize, haklı mücadelemize, devam ediyoruz. Diyarbakır'dan sonra ciddi anlamda kıvılcımlar başladı. Muş'ta, Hakkari'de, İzmir'de başladı. Terör örgütü artık annelerin kararlılığını biliyor. Biz inanıyoruz ki annelerimiz, kadınlarımız terör örgütünün kökünü kazıyacak. Biz haklı mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA
ŞIRNAKLI AİLELERİN HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMİNDE 32'NCİ HAFTA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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